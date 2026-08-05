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12:36, 5 августа 2026Спорт

Победа «Спартака» принесла россиянину 11,5 миллиона рублей

Победа «Спартака» над «Ахматом» принесла россиянину 11,5 миллиона рублей
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 5,62 миллиона рублей на матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и грозненским «Ахматом». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Россиянин спрогнозировал победу красно-белых. Перед началом матча коэффициент на это событие составлял 2,05.

«Ахмат» в дебюте встречи вышел вперед, но москвичи забили дважды и одержали волевую победу. Этот результат принес игроку более 11,5 миллиона рублей.

Ранее клиент БК поставил 6 миллионов рублей на матч второго тура РПЛ между «Родиной» и «Ростовом». Он спрогнозировал победу последних и выиграл 14,1 миллиона рублей.

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