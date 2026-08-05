В России отреагировали на заявление о производстве украинских дронов Литвой

Депутат Журова назвала запуск производства украинских дронов в Литве провокацией

Дроны на Украину поступают не только из Литвы, но и из других стран, что провоцирует Россию, заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом она отреагировала в беседе с «Лентой.ру» на заявление о работе над производством беспилотников для Киева в балтийской стране.

Ранее литовский министр обороны Робертас Каунас сообщил о том, что Киев и Вильнюс работают над запуском производства украинских дронов в Литве.

«Конечно, они будут помогать Украине. Может, они уже их и делали, просто сейчас они официально об этом объявляют. Мы понимаем, что так или иначе это происходило. Вопрос: если будет мирное соглашение, то что тогда они будут с этими дронами делать? Или нам ждать от них в дальнейшем опасности? Пока они запустят производство, это все равно какое-то время, и, кто знает, может, мирное соглашение будет подписано еще до этого. Дальше-то что с ними они будут делать? Это тоже настораживает», — поделилась депутат.

В мае президент Украины Владимир Зеленский объявлял о заключении сделки о совместном производстве дронов с Литвой. «Соглашение должно укрепить оборону обеих наших стран», — подчеркнул тогда политик.

