Пострадавших от разрекламированных блогерами БАДов призвали обращаться в полицию

Президент Союза блогеров Нырков: Блогеры, рекламирующие БАДы, должны нести ответственность

Блогеры должны нести ответственность, если рекламируемые ими БАДы нанесут вред тем, кто купил их по рекомендации, заявил президент Союза блогеров Денис Нырков. Такое мнение он выразил в разговоре с НСН.

«Блогер должен нести персональную ответственность за информацию, которую он распространяет. Если речь о БАДах, то лучше, когда о них рассказывают люди, имеющие соответствующее медицинское образование», — заявил Нырков.

Он также призвал тех, кто пострадал от рекламы блогеров, писать заявление в полицию. По словам президента Союза блогеров, в этом случае будет проведена проверка, по результатам которой автора рекламного ролика могут привлечь к ответственности, особенно если он не проводил товар через систему маркировки рекламы.

Нырков также порекомендовал россиянам самостоятельно проверять качество товаров, которые рекламируют блогеры, а не руководствоваться только их оценкой при покупке.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников пожаловался, что неизвестные рекламируют от его лица пищевые добавки. Он назвал тех, кто создает такую рекламу, жуликами.