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16:41, 5 августа 2026Интернет и СМИ

Пострадавших от разрекламированных блогерами БАДов призвали обращаться в полицию

Президент Союза блогеров Нырков: Блогеры, рекламирующие БАДы, должны нести ответственность
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Stefan.Simonovski / Shutterstock / Fotodom

Блогеры должны нести ответственность, если рекламируемые ими БАДы нанесут вред тем, кто купил их по рекомендации, заявил президент Союза блогеров Денис Нырков. Такое мнение он выразил в разговоре с НСН.

«Блогер должен нести персональную ответственность за информацию, которую он распространяет. Если речь о БАДах, то лучше, когда о них рассказывают люди, имеющие соответствующее медицинское образование», — заявил Нырков.

Он также призвал тех, кто пострадал от рекламы блогеров, писать заявление в полицию. По словам президента Союза блогеров, в этом случае будет проведена проверка, по результатам которой автора рекламного ролика могут привлечь к ответственности, особенно если он не проводил товар через систему маркировки рекламы.

Нырков также порекомендовал россиянам самостоятельно проверять качество товаров, которые рекламируют блогеры, а не руководствоваться только их оценкой при покупке.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников пожаловался, что неизвестные рекламируют от его лица пищевые добавки. Он назвал тех, кто создает такую рекламу, жуликами.

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