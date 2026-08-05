Пострадавших от разрекламированных блогерами БАДов призвали обращаться в полицию

Блогеры должны нести ответственность, если рекламируемые ими БАДы нанесут вред тем, кто купил их по рекомендации, заявил президент Союза блогеров Денис Нырков. Такое мнение он выразил в разговоре с НСН.
«Блогер должен нести персональную ответственность за информацию, которую он распространяет. Если речь о БАДах, то лучше, когда о них рассказывают люди, имеющие соответствующее медицинское образование», — заявил Нырков.
Он также призвал тех, кто пострадал от рекламы блогеров, писать заявление в полицию. По словам президента Союза блогеров, в этом случае будет проведена проверка, по результатам которой автора рекламного ролика могут привлечь к ответственности, особенно если он не проводил товар через систему маркировки рекламы.
Нырков также порекомендовал россиянам самостоятельно проверять качество товаров, которые рекламируют блогеры, а не руководствоваться только их оценкой при покупке.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников пожаловался, что неизвестные рекламируют от его лица пищевые добавки. Он назвал тех, кто создает такую рекламу, жуликами.