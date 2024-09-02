Доктор Мясников рассказал о рекламирующих неизвестные пищевые добавки от его лица жуликах

Врач Мясников заявил, что неизвестные рекламируют от его лица пищевые добавки

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что неизвестные написали от его лица статью с рекламой неизвестной ему пищевой добавки, в которой утверждается, что она полезна для сердечно-сосудистой системы. Об этом доктор сообщил в своем Telegram-канале.

«Вчера звонили с очень поднебесного верха и спрашивали: "Так значит хороший препарат, раз вы про него статью написали?" Мне было очень неудобно объяснять, что это не я, но жулики. Осталось ощущение, что в чем-то виноват», — описал случившееся Мясников.

Доктор добавил, что не знает об этом препарате. Он также заявил, что никогда не рекомендовал его к употреблению и не писал отзывов на БАД. «Масса людей ведутся на жуликов, зачастую бросают нужное лечение и переходят на всякую жульническую лабуду. Это же прямое вредительство!» — возмутился Мясников.

Ранее Мясников пожаловался на мошенников, звонящих от его имени по видеосвязи. Он напомнил подписчикам, что никогда не пишет личные сообщения и не совершает видеозвонки. Врач также предрек возвращение к кнопочным телефонам из-за злоумышленников.