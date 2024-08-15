Доктор Мясников пожаловался на мошенников словами «вообще житья не стало»

Врач Мясников предупредил о мошенниках, звонящих по видеосвязи от его имени

Врач и телеведущий Александр Мясников пожаловался на мошенников. В Telegram-канале он предупредил о злоумышленниках, звонящих от его имени.

По словам Мясникова, мошенники, используя технологию дипфейк, начали звонить от его имени в мессенджерах по видеосвязи. Доктор подчеркнул, что никому никогда не звонит по видеосвязи. Также он сообщил, что никогда не пишет личные сообщения.

«Вообще от мошенников житья не стало. Предсказываю, что вернемся к старым добрым кнопочным телефонам», — написал Мясников. Он посоветовал включать блокировку на входящие звонки с незнакомых номеров. «Ни одна соцслужба, ни банк, ни аппарат президента не позвонит вам, чтобы предложить деньги или какое-то благо. Пора перестать верить в сказки», — призвал россиян телеврач.

Ранее Мясников обратил внимание, что в сети начало распространяться мошенническое видео, в котором похожий на него человек описывает рецепт напитка для похудения. Врач призвал россиян быть бдительными и не попадаться на уловки злоумышленников.