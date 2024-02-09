Доктор Мясников предупредил об обмане от его имени

Врач Мясников заявил, что мошенники обманывают россиян с помощью его дипфейка

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил о мошенниках, использующих искусственный интеллект (ИИ) для обмана россиян от его имени. Об этом доктор написал в своем Telegram-канале.

Мясников опубликовал ссылку на ролик на YouTube, в котором похожий на него человек описывает рецепт напитка для похудения. «Вот ведь гады! И не отличишь! Искусственный интеллект в руках мошенников! Теперь и не отмоешься! Будьте бдительны!» — предупредил врач.

В комментариях пользователи отметили, что созданный с помощью технологии дипфейк человек не похож на Мясникова. «Я не поверила. Искусственный интеллект и вас изобразил искусственно. В жизни вы лучше», «Манера говорить не ваша», «Неужели кто-то поведется?» — высказались они.

Ранее в сети предупредили о мошенничестве от лица журналистки и телеведущей Ксении Собчак. Отмечалось, что в ролике, рекламирующем заработок без вложений, звучит голос телеведущей, сгенерированный с помощью ИИ. Сама Собчак призвала пользователей быть бдительными и не попадаться на уловки злоумышленников.