В сети предупредили о мошенничестве с «нейро-Собчак»

Собчак предупредила о мошенниках, использующих ее голос, сгенерированный ИИ

Телеведущая Ксения Собчак предупредила россиян о мошенниках, которые используют ее голос, сгенерированный с помощью нейросети. В своем Telegram она сделала репост публикации канала «Кибервойна», в котором рассказывалось о «нейро-Собчак».

Авторы канала обнаружили на YouTube ролики с рекламой программ, предлагающих заработок без вложений с помощью чат-бота. В одном из таких видео вначале демонстрируется реальная запись самой Собчак, взятая из одного из ее интервью. После этого ведущая пропадает из кадра, а в ролике начинает звучать похожий на ее голос. Он, по мнению авторов Telegram-канала, был сгенерирован с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

«Нейро-Собчак утверждает, что создатели бота "внедрили искусственный интеллект, который анализирует рынок акций в 1000 раз быстрее человека и автоматически торгует"», — предупредили они россиян.

«Опасайтесь мошенников!» — добавила Собчак в своей публикации.

В декабре 2023 года Собчак предупреждала о мошенниках, орудующих от ее имени. По словам журналистки, злоумышленники просили от ее имени деньги в долг у ее знакомых.