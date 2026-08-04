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20:51, 4 августа 2026Ценности

Эмили Ратаковски и Ирина Шейк снялись в откровенных образах на фото

Фотомодель Эмили Ратаковски опубликовала снимок с моделью Ириной Шейк
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @emrata

Американская фотомодель Эмили Ратаковски опубликовала снимок с моделью Ириной Шейк. Кадр появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном фото манекенщицы снялись в черных откровенных образах. При этом знаменитости распустили завитые в легкие локоны волосы и продемонстрировали глубокое декольте.

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Ратаковски нанесла вечерний макияж, подчеркнув глаза. В свою очередь Шейк предпочла мейкап в нейтральных оттенках.

Ранее в августе Эмили Ратаковски обнажилась на камеру после продажи книги о беспорядочных интимных связях. Манекенщица предстала перед камерой на фоне воды и песка, держа в руке бокал с напитком. Она повернулась к фотографу боком и продемонстрировала тело без одежды.

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