Эмили Ратаковски и Ирина Шейк снялись в откровенных образах на фото

Фотомодель Эмили Ратаковски опубликовала снимок с моделью Ириной Шейк

Американская фотомодель Эмили Ратаковски опубликовала снимок с моделью Ириной Шейк. Кадр появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном фото манекенщицы снялись в черных откровенных образах. При этом знаменитости распустили завитые в легкие локоны волосы и продемонстрировали глубокое декольте.

Ратаковски нанесла вечерний макияж, подчеркнув глаза. В свою очередь Шейк предпочла мейкап в нейтральных оттенках.

Ранее в августе Эмили Ратаковски обнажилась на камеру после продажи книги о беспорядочных интимных связях. Манекенщица предстала перед камерой на фоне воды и песка, держа в руке бокал с напитком. Она повернулась к фотографу боком и продемонстрировала тело без одежды.