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01:00, 4 августа 2026Ценности

Эмили Ратаковски обнажилась на камеру после продажи книги о беспорядочных интимных связях

Фотомодель Ратаковски показала откровенное фото после продажи книги о ее интимной жизни
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @emrata

Американская фотомодель Эмили Ратаковски показала откровенное фото после продажи книги о беспорядочных интимных связях. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя манекенщица предстала перед камерой на фоне воды и песка, держа в руке бокал с напитком. Она повернулась к фотографу боком и продемонстрировала полностью обнаженное тело.

В июне Ратаковски впервые высказалась об интимной жизни после развода с мужем, актером Себастьяном Беар-Макклардом. Модель призналась, что не могла принять статус матери-одиночки и по этой причине начала встречаться со случайными мужчинами.

Позже Ратаковски написала об этом книгу и продала ее на аукционе. Права на нее приобрело издание Penguin Press, которое заплатило за нее семизначную сумму. Ожидается, что в книге знаменитость раскроет откровенные детали сексуальной жизни и рассекретит имена мужчин, с которыми встречалась после расставания с супругом.

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