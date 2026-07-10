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12:17, 10 июля 2026Ценности

Эмили Ратаковски продала на аукционе книгу о беспорядочных интимных связях после развода

Page Six: Фотомодель Ратаковски продала книгу с деталями об интимной жизни после развода
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская фотомодель Эмили Ратаковски продала книгу на аукционе о беспорядочных интимных связях после развода с актером Себастьяном Беар-Макклардом. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на инсайдеров.

По данным портала, на публикацию книги манекенщицы, основанную на эссе для издания The Cut, под названием «Mother F-ker» претендовали 12 изданий. В итоге права на рукопись приобрело Penguin Press, которое заплатило за нее семизначную сумму.

Ожидается, что в новой книге Ратаковски раскроет откровенные детали сексуальной жизни и рассекретит имена мужчин, с которыми встречалась после расставания с супругом. Известно, что ранее ей приписывали романы с Брэдом Питтом, Питом Дэвидсоном, Стефаном Баком, Гарри Стайлсом, Эриком Андре, Остином Батлером и другими знаменитостями.

В июне Ратаковски впервые высказалась о беспорядочных связях после развода. Модель призналась, что не могла принять статус матери-одиночки и по этой причине начала встречаться со случайными мужчинами.

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