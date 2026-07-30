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16:34, 30 июля 2026Экономика

Рост экономики США замедлился

Рост ВВП США замедлился до 1,5 %
Дмитрий Воронин

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Рост экономики США замедлился во втором квартале до 1,5 процента в пересчете на год с 2,1 процента в первом квартале. Об этом со ссылкой на данные американского Минторга сообщает Reuters.

Отмечается, что аналитики прогнозировали и на апрель-июнь сохранение темпов увеличения ВВП на уровне 2,1 процента, но их ожидания не оправдались. Впрочем, речь идет лишь о первой оценке, которая может быть пересмотрена в конце августа или сентября.

Потребительские расходы в отчетный период увеличились на 3,2 процента, госрасходы снизились на 0,8 процента. Экспорт и импорт выросли на 4,5 и 11,5 процента соответственно. Все это сопровождается сохранением значительных темпов инфляции.

ФРС США накануне девятью голосами против трех решила не повышать учетную ставку, оставив ее на уровне 3,5–3,75 процента годовых. Перед этим президент страны Дональд Трамп, который последовательно выступает за уменьшение показателя, требовал ее снижения, утверждая, что ставка в Соединенных Штатах должна стать самой низкой в мире, а американская экономика могла бы расти на 8–12 процентов ВВП в год.

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