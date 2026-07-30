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17:26, 30 июля 2026 (обновлено: 17:30, 30 июля 2026)Ценности

45-летняя беременная Натали Портман оголила живот на новом фото

45-летняя беременная актриса Натали Портман оголила живот на новом фото
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: @shelbyduncan / @natalieportman

Американская актриса Натали Портман впервые поделилась фото с оголенным животом после новостей о третьей беременности. Новый пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя знаменитость позировала в голубой оверсайз-рубашке на голое тело. «Считаю дни до нашей встречи с тобой», — подписала телезвезда публикацию.

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Известно, что Портман ждет ребенка от французского продюсера Танги Детабля. Об этом она рассказала в апреле в интервью модному изданию Harper’s Bazaar. При этом от бывшего мужа Бенжамена Мильпье у актрисы есть 14-летний сын Алеф и 9-летняя дочь Амалия. Пара развелась в 2024 году после 12 лет брака, когда супруг попался на измене с 25-летней любовницей.

Ранее в июле беременная шестым ребенком Наталья Водянова вышла в свет без макияжа. Новости о ее беременности появились в мае. У модели уже есть пятеро детей, старшему из которых 24 года, а младшему скоро исполнится 10 лет. Трое из них родились в первом браке — с британским аристократом и художником Джастином Портманом, еще двое — во втором, с Арно.

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