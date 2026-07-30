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20:51, 30 июля 2026 (обновлено: 21:08, 30 июля 2026)Бывший СССР

В Киеве заявили о значительном сокращении забронированных от мобилизации в ВСУ

«Резидент»: Генштаб убедил Зеленского сократить количество забронированных от мобилизации
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) убедил президента Украины Владимира Зеленского значительно сократить количество забронированных от мобилизации. Об этом сообщает Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источник в офисе президента (ОП) Украины.

«Наш источник в ОП рассказал, что Генштаб смог убедить Зеленского сократить количество забронированных на 30 процентов, чтобы пополнить резервы ВСУ», — говорится в публикации.

Уточняется, что Киев не может выполнить план по мобилизации в ВСУ уже 27 месяцев. В текущем году в украинскую армию набирается только 45 процентов от запланированного количества бойцов.

Ранее Киев обвинили в средневековой жестокости из-за действий работников территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата). Об этом заявила бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

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