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16:39, 28 июля 2026Бывший СССР

Киев обвинили в средневековой жестокости из-за действий ТЦК

Мендель: Действия работников ТЦК на Украине перешли все границы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Действия работников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) перешли все границы. Об этом заявила бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель на своей странице в социальной сети X.

«Принудительная мобилизация на Украине превратилась в отвратительные нарушения прав человека и средневековую жестокость. Они обращаются с гражданами как с добычей», — написала она.

Ранее стало известно об инциденте с участием сотрудников ТЦК в Днепропетровске. Сообщается, что что во время возникшего противостояния военкомы применили оружие в отношении одной из женщин, ранив ее. Уточняется, что после выстрелов служебный автобус ТЦК покинул место инцидента. В этот момент на земле находятся две женщины. В отношении второй из них сотрудники военкомата, как сообщается, использовали перцовый баллончик, а также нанесли травму, переехав ногу.

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