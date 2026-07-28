Киев обвинили в средневековой жестокости из-за действий ТЦК

Мендель: Действия работников ТЦК на Украине перешли все границы

Действия работников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) перешли все границы. Об этом заявила бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель на своей странице в социальной сети X.

«Принудительная мобилизация на Украине превратилась в отвратительные нарушения прав человека и средневековую жестокость. Они обращаются с гражданами как с добычей», — написала она.

Ранее стало известно об инциденте с участием сотрудников ТЦК в Днепропетровске. Сообщается, что что во время возникшего противостояния военкомы применили оружие в отношении одной из женщин, ранив ее. Уточняется, что после выстрелов служебный автобус ТЦК покинул место инцидента. В этот момент на земле находятся две женщины. В отношении второй из них сотрудники военкомата, как сообщается, использовали перцовый баллончик, а также нанесли травму, переехав ногу.