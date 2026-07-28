Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:35, 28 июля 2026Мир

Вероятность удара Ирана по Киеву оценили

Сухов: Иран не оставит без ответа атаку на свой танкер, но это будет не удар по Киеву
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Иран обязательно ответит Украине за атаку на торговое судно в Каспийском море, но это будет не удар по Киеву. Такое мнение выразил ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Николай Сухов, его слова приводят «Новости Mail».

«После потери иранского гражданина руководство страны должно продемонстрировать, что способно защитить своих граждан и торговое судоходство (...). Ирану важно представить произошедшее не как частный эпизод российско-украинского противостояния, а как нападение государства, не имеющего выхода к Каспию, на гражданское судоходство в закрытой акватории», — указал исследователь.

По словам Сухова, первым шагом Исламской Республики в качестве военного ответа навряд ли будет удар по Киеву. В качестве возможных сценариев эксперт допустил, что Тегеран может расширить военное и военно-техническое сотрудничество с Москвой. Он пояснил, что ответ будет осуществляться силами Вооруженных сил (ВС) России, а «Иран сможет сохранить некоторую политическую дистанцию».

Ранее член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки сообщил, что Вооруженные силы (ВС) Исламской Республики уже разрабатывают военный ответ Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Оказался серийным насильником». Стало известно о новых жертвах убийцы девочки в Ленобласти. Среди потерпевших — племянница жены
    Юрист предупредил Долину о возможности запрета на выезд из страны
    Перечислены рекомендации по хранению картофеля
    Россиянина похитили ради выкупа в 20 миллионов рублей
    Вероятность удара Ирана по Киеву оценили
    Банк России повысил курсы доллара и евро
    Сотрудник визового центра в Москве унизил россиянку и предложил снять с нее трусы
    Пьяный мужчина на лодке обезглавил женщину с другого судна
    Названы лучшие места для сбора ежевики в Подмосковье
    Зеленский раскрыл подробности встречи с Трампом
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok