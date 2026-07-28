Вероятность удара Ирана по Киеву оценили

Сухов: Иран не оставит без ответа атаку на свой танкер, но это будет не удар по Киеву

Иран обязательно ответит Украине за атаку на торговое судно в Каспийском море, но это будет не удар по Киеву. Такое мнение выразил ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Николай Сухов, его слова приводят «Новости Mail».

«После потери иранского гражданина руководство страны должно продемонстрировать, что способно защитить своих граждан и торговое судоходство (...). Ирану важно представить произошедшее не как частный эпизод российско-украинского противостояния, а как нападение государства, не имеющего выхода к Каспию, на гражданское судоходство в закрытой акватории», — указал исследователь.

По словам Сухова, первым шагом Исламской Республики в качестве военного ответа навряд ли будет удар по Киеву. В качестве возможных сценариев эксперт допустил, что Тегеран может расширить военное и военно-техническое сотрудничество с Москвой. Он пояснил, что ответ будет осуществляться силами Вооруженных сил (ВС) России, а «Иран сможет сохранить некоторую политическую дистанцию».

Ранее член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки сообщил, что Вооруженные силы (ВС) Исламской Республики уже разрабатывают военный ответ Украине.