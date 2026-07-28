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17:45, 28 июля 2026 (обновлено: 17:54, 28 июля 2026)Мир

Иран сообщил о подготовке военного ответа Украине

Малеки: Иран даст военный ответ на атаку Украины по торговому судну
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Иран обязательно ответит Украине военным способом на атаку по торговому судну в Каспийском море. Об этом заявил член комиссии парламента Исламской Республики по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки, его слова приводит РИА Новости.

«Мы ответили по дипломатическому каналу, предъявили ультиматум, но военный ответ непременно последует», — заверил иранский депутат.

Малеки подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) Ирана уже разрабатывают военный ответ Украине.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Запад должен лучше контролировать президента Украины Владимира Зеленского после украинской атаки на иранское торговое судно в Каспийском море.

25 июля Украина ударила по судну Исламской Республики, после чего произошел взрыв, в результате которого один из членов экипажа стал жертвой атаки и еще один получил ранения.

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