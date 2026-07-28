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18:32, 28 июля 2026 (обновлено: 18:41, 28 июля 2026)Экономика

Банк России повысил курсы доллара и евро

ЦБ: Курс доллара на 29 июля составил 78,7 рубля
Кирилл Луцюк

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Банк России повысил курс доллара на 29 июля до 78,698 рубля. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

Что касается евро, то он подорожал до 89,6292 рубля. Стоимость юаня выросла до 11,5911 рубля.

На 28 июля доллар стоил 78,0172, а евро — 88,7602 рубля. Что касается курса китайской валюты, то он составлял 11,5218 рубля.

По мнению директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимира Брагина, для обычного россиянина крепкий рубль в конечном счете выгоднее слабого, так как последний провоцирует инфляцию, что обесценивает сбережения.

По прогнозам аналитика Спартака Соболева, к концу июля и началу августа доллар будет колебаться в интервале от 75 до 80 рублей. По его словам, в настоящее время российский валютный рынок получает поддержку благодаря пику налоговых выплат экспортерами. Кроме того, сказывается привлекательная ключевая ставка Банка России.

Также есть мнение, что курс доллара до конца лета может составить 82-86 рублей.

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