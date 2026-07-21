Россиянам спрогнозировали курс доллара до конца лета

Финэксперт Гриф назвал вероятным до конца лета курс 82-86 рублей за доллар

Курс доллара до конца лета может составить 82-86 рублей, сообщил председатель комитета по цифровому и технологическому суверенитетам Делового экономического центра СНГ, руководитель лаборатории по вопросам онтологии когнитивного, цифрового и технологического суверенитетов при МНИИПУ Александр Гриф. В беседе с «Лентой.ру» финэксперт поделился своим прогнозом.

«Базовый сценарий — умеренное ослабление рубля без шока, вероятность около 55 процентов. Его логика такая: ставка остается высокой, текущий счет — положительным, а снижение деловой активности летом частично сдерживает спрос на импорт», — объяснил Гриф.

В пользу именно этого сценария, по словам эксперта, говорит июньский макроопрос Банка России (ЦБ): аналитики ждут средний курс доллара на уровне 78,1 рубля.

Для конца августа в этом сценарии я бы ориентировался на 82–86 рублей за доллар. Это уже слабее текущего уровня, но далеко от стрессовой зоны Александр Гриф финансовый эксперт

«Сценарий более заметного ослабления — 85-93 рубля за доллар к концу августа, вероятность около 30 процентов. Он реализуется, если после заседания ЦБ 24 июля рынок заложит более быстрое снижение ставки, импорт продолжит расти быстрее экспорта, а нефтяные скидки по Urals сохранятся», — рассказал Гриф.

Специалист отметил, что ЦБ сам указывает на то, что бюджетная политика на трехлетнем горизонте оказывается более стимулирующей, чем ожидалось ранее, а это повышает чувствительность курса к восстановлению внутреннего спроса.

«Стресс-сценарий — 95-100+ рублей за доллар, вероятность около 15 процентов. Он требует одновременного сочетания нескольких шоков: новых жестких санкций по банкам и внешним расчетам, ухудшения нефтяной конъюнктуры или дальнейшего расширения дисконта Urals, а также более быстрого смягчения рублевых ставок. Сам Банк России считает свой "рисковый" сценарий 2026 года сценарием с низкой вероятностью», — сообщил эксперт.

Поэтому доллар по 100 этим летом возможен, но пока не выглядит базовой линией Александр Гриф финансовый эксперт

При этом Гриф объяснил, что в этой теме важен не только курс сам по себе, но и то, как общество его интерпретирует. Он рассказал, что важно смотреть на реальные переменные: экспортную выручку, импорт, ставку, бюджет и каналы внешних расчетов.

Ранее стало известно, что нефть может подорожать до 100 долларов за баррель из-за эскалации в Ормузском проливе. Такое условие роста цен назвала генеральный директор «Альфа-Форекса» Гузель Проценко.

По мнению экономиста, скачок цен отражает спекулятивный всплеск и неопределенность участников рынка с поставками энергоресурсов крупнейшим потребителям в Юго-Восточной Азии и Западной Европе.