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12:40, 20 июля 2026Экономика

Названо условие роста цен на нефть до 100 долларов за баррель

Экономист Проценко: Нефть может подорожать до $100 из-за эскалации в Ормузском проливе
Вячеслав Агапов

Нефть может подорожать до 100 долларов за баррель из-за эскалации в Ормузском проливе. Такое условие роста цен назвала генеральный директор «Альфа-Форекса» Гузель Проценко, ее слова приводит RT.

Мировые цены на нефть продолжили расти на фоне возобновления боевых действий в Персидском заливе. В ночь на 20 июля стоимость сырья эталонной марки Brent преодолела отметку в 90 долларов. Показатель увеличился почти на 3 процента, достигая максимальных за 40 дней 90,84 доллара.

По мнению экономиста, скачок цен отражает спекулятивный всплеск и неопределенность участников рынка с поставками энергоресурсов крупнейшим потребителям в Юго-Восточной Азии и Западной Европе.

«Важно, что именно сегодня трейдеры и крупнейшие участники рынка начали адекватно оценивать риски, которые они игнорировали на прошлой неделе. Конфликт США и Ирана перестал быть локальным. На таком фоне рост нефти на 30 процентов с июльских минимумов выглядит вполне логичным», — заявила она

Геополитическая премия растет на фоне сокращения физических потоков нефти на рынки. Не исключено, что на фоне дальнейшей эскалации конфликта проход через важнейшую транспортную артерию на Ближнем востоке будет ограничен физически. Если участники конфликта перейдут от предупредительных перехватов к системным блокировкам, нефть может взлететь до уровня в 100 долларов за баррель в считанные дни, допустила Проценко.

На прошлой рабочей неделе нефть подорожала более чем на 14 процентов. На фоне этого цены на бензин в США ускорили рост, вплотную приблизившись к психологической отметке в 4 доллара за галлон (3,79 литра).

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