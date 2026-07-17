Цены на бензин вновь подскочили в США

Bloomberg: Цены на бензин в США почти достигли 4 долларов за галлон

Цены на бензин в США ускорили рост на фоне обострения иранского конфликта и связанного с ним значительного подорожания нефти, вплотную приблизившись к психологической отметке в 4 доллара за галлон (3,79 литра). Об этом со ссылкой на данные Американской автомобильной ассоциации сообщает Bloomberg.

За 10 дней цена подскочила на 20 центов, и если в конце прошлой недели она составляла 3,84 доллара, то к четвергу, 16 июля, достигла 3,98 доллара. При этом, поскольку речь идет о средней розничной стоимости топлива, в некоторых из штатов, включая такие как Мичиган и Пенсильвания, она уже поднялась выше 4 долларов за галлон.

«Цены на бензин остаются постоянным источником проблем для американских потребителей в течение нескольких месяцев, прошедших с момента начала конфликта с участием Ирана, который привел к перебоям в мировых поставках энергоносителей. Ситуация осложняется сохраняющимся дефицитом предложения и значительным сокращением мощностей по производству топлива в России», — отмечается в публикации, авторы которой подчеркивают, что в июле американцы традиционно отправляются в поездки по стране и новый рост цен стал для них «неприятным сюрпризом».

Также новое ускоренное подорожание бензина усиливает и опасения, что инфляция в США, замедлившаяся в прошлом месяце на фоне падения цен на топливо, может вновь подскочить, заставив вести речь о повышении ставки ФРС.