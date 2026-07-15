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14:37, 15 июля 2026Экономика

Выдвинутый Трампом глава американской ФРС назвал ее независимость священной

Глава ФРС США заявил о священности ее независимости
Дмитрий Воронин

Фото: Eric Lee / Reuters

Глава выполняющей в США функции Центробанка Федеральной резервной системы (ФРС) Кевин Уорш, выдвинутый в начале года на этот пост президентом страны Дональдом Трампом, в очередной раз заявил, что не намерен поддаваться возможному давлению со стороны политических властей, связанному с денежно-кредитной политикой (ДКП). Его цитирует Reuters.

Уорш напомнил, что Верховный суд недавно вновь подтвердил независимость регулятора в вопросах ​ведения ДКП и указал, что его цель состоит в том, чтобы исключить политический фактор из внутренних процессов в Федрезерве. «Независимость ФРС священна», — подчеркнул он, отвечая на ​вопрос о ⁠готовности вести ДКП на основе экономических данных, даже если Дональд Трамп будет настаивать ‌на снижении ставок, как он это делал, буквально преследуя его предшественника Джерома Пауэлла.

Считается, что Трамп хотел бы видеть на посту главы ФРС кого-то более разделяющего его взгляды на монетарную политику, и Уорш стал компромиссной кандидатурой в условиях, когда даже среди республиканцев взгляды главы Белого дома на экономику и роль ФРС не пользуются безоговорочной поддержкой. Сам новый глава регулятора уже отмечал, что не будет марионеткой Трампа и не собирается исполнять какие-либо его просьбы, касающиеся ставок.

С учетом высокой инфляции в ФРС готовы говорить и о повышении ставок, хотя после того, как темпы роста цен неожиданно замедлились в июне до 3,5 процента, вопрос и стал менее актуальным. Согласно данным CME FedWatch, теперь только 16 процентов, а не 40 процентов респондентов, как до этого, ожидают роста ставок по итогам ближайшего снижения регулятора. Тем не менее вариант с их снижением по-прежнему на повестке не стоит.

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