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10:15, 14 июля 2026Экономика

В ФРС США признали бессмысленность испепеляющего взгляда в борьбе с инфляцией

Член совета управляющих ФРС Уоллер предупредил о возможном повышении ставок из-за инфляции
Дмитрий Воронин

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Федеральная резервная система (ФРС) США, исполняющая в стране функции Центробанка, может повысить процентные ставки «в ближайшем будущем», если инфляция продолжит значительно превышать целевой уровень в два процента. Комментарий члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера, охарактеризовавшего текущую ситуацию в денежно-кредитной политике (ДКП) как находящуюся «на распутье», приводит Reuters.

Уоллер подчеркнул, что ФРС не должна проявлять беспечность, если показатели будут меняться в нежелательном направлении и под смех собравшихся в зале экономистов указал на бессмысленность того, чтобы «сурово смотреть на инфляцию, пока она не растает под нашим испепеляющим взглядом».

С учетом того, что показатель роста цен увеличивается уже пять-шесть месяцев, новый подъем будет расценен «как сигнал, а не как рыночный шум», — отметил представитель ФРС, названные которым сроки примерно совпадают с началом иранского конфликта, разогнавшего цены на бензин в США до близких к рекордным уровней.

В свете этого Уоллер выразил обеспокоенность тем, что последние отчеты указывают на распространение ценового давления на всю экономику, за пределы влияния прошлогоднего повышения импортных пошлин или недавнего скачка цен на энергоносители. По его словам, среди категорий, относящихся к базовым услугам, свыше двух третей демонстрируют рост цен более чем на 3 процента, поэтому, если ближайшие данные по базовой инфляции снова окажутся высокими, ФРС «придется рассмотреть возможность ужесточения ДКП».

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Столь прямолинейное заявление контрастирует с более осторожным стилем коммуникации выдвинутого Дональдом Трампом нового председателя ФРС Кевина Уорша, констатирует агенстство. В свою очередь Уоллер выразил уверенность, что рынки должны располагать максимально полной информацией и «не стоит преподносить людям сюрпризы».

В июне Федрезерв на первом заседании совета управляющих под председательством Уорша оставил ставку на уровне 3,5–3,75 процента и резко повысил прогноз инфляции на 2026 год — с 2,7 до 3,6 процента. В мае инфляция в США впервые за три года превысила 4 процента.

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