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16:12, 3 августа 2026Спорт

Роднина рассказала о причинах принятия непопулярных законов

Роднина объяснила принятие непопулярных законов перспективами развития России
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина рассказала о причинах принятия непопулярных законов в нижней палате российского парламента. Ее слова приводит Sport24.

«Критика Госдумы? У нас все критикуют. За этот созыв удалось уменьшить градус критики, но ситуация была непростой. Часто приходилось принимать непопулярные законы, но этого требовало время и обстоятельства с перспективой на будущее», — сказала Роднина.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию раскритиковала двукратного победителя Олимпиад Евгения Плющенко за его слова о деградации российского фигурного катания. Роднина подметила, что в мужском одиночном катании сейчас сложилась серьезная внутренняя конкуренция, которой могут позавидовать другие страны. Что касается женщин, Роднина напомнила, что отечественные фигуристки почти десять лет соперничают на высшем уровне, и это служит доказательством стабильного прогресса национальной школы.

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских фигуристов к турнирам под своей эгидой в нейтральном статусе. Решение вступает в силу с начала сезона-2026/2027.

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