Роднина ответила на слова Плющенко о деградации фигурного катания в России

Депутат Роднина отвергла слова Плющенко о деградации фигурного катания в России

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина ответила на слова двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о деградации фигурного катания в России. Ее цитирует Sport24.

Роднина резко отвергла мнение Евгения Плющенко и, напротив, высоко оценила уровень российских фигуристов. По ее мнению, в мужском одиночном катании сейчас сложилась серьезная внутренняя конкуренция, которой могут позавидовать другие страны.

Что касается женщин, Роднина напомнила, что отечественные фигуристки почти десять лет соперничают на высшем уровне, и это служит доказательством стабильного прогресса национальной школы.

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских фигуристов к турнирам под своей эгидой в нейтральном статусе. Решение вступает в силу с начала сезона-2026/2027.