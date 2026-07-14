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17:03, 14 июля 2026Спорт

Роднина ответила на слова Плющенко о деградации фигурного катания в России

Депутат Роднина отвергла слова Плющенко о деградации фигурного катания в России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина ответила на слова двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о деградации фигурного катания в России. Ее цитирует Sport24.

Роднина резко отвергла мнение Евгения Плющенко и, напротив, высоко оценила уровень российских фигуристов. По ее мнению, в мужском одиночном катании сейчас сложилась серьезная внутренняя конкуренция, которой могут позавидовать другие страны.

Что касается женщин, Роднина напомнила, что отечественные фигуристки почти десять лет соперничают на высшем уровне, и это служит доказательством стабильного прогресса национальной школы.

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских фигуристов к турнирам под своей эгидой в нейтральном статусе. Решение вступает в силу с начала сезона-2026/2027.

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