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12:07, 4 августа 2026 (обновлено: 12:33, 4 августа 2026)Из жизни

Женщина помогла наркобарону расправиться с бывшим мужем и попала в тюрьму на девять лет

Британку приговорили к девяти годам тюрьмы за помощь в нападении на бывшего мужа
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Devon and Cornwall Police

Британку приговорили к девяти годам тюрьмы после того, как она помогла подручным наркобарона облить ее бывшего мужа кислотой. Об этом сообщает Evening Standard.

Инцидент произошел в феврале 2025 года. Двое злоумышленников проникли в дом 38-летнего Дэнни Кахалайна в Плимуте, когда тот спал, и плеснули в него серной кислотой. Из-за химического ожога мужчина потерял один глаз и получил обширные повреждения кожи, потребовавшие пересадок. Спустя десять недель после нападения тромбоэмболия легочной артерии, вызванная травмами, привела к смерти.

В преступлении оказалась замешана Пэрис Уилсон, бывшая супруга Кахалайна. Следствие установило, что мотивом для нападения был долг Кахалайна перед наркоторговцем Райаном Кеннеди по прозвищу Фрост, составлявший 120 тысяч фунтов стерлингов (около 12,5 миллиона рублей). Уилсон согласилась помочь за денежное вознаграждение и оплату отпуска в Турции.

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На заседаниях суда женщина не отрицала факта сговора, но заявляла, что не предполагала летального исхода. Тем не менее присяжные признали ее виновной. Ее приговорили к тюремному заключению.

Исполнитель преступления 23-летний Абдулрашид Адедоджа и его сообщник 27-летний Израэль Август были признаны виновными в расправе и получили пожизненные сроки. Третий соучастник, 24-летний Рамарни Бакас, — получил десять лет.

Главарь преступной группы Райан Кеннеди объявлен в розыск и, по данным следствия, скрывается в Дубае.

Ранее в США сыновья Кори Ричинс, отравившей мужа коктейлем с фентанилом, рассказали, как она избавилась от их питомцев, и попросили отправить ее в тюрьму навсегда. Ричинс расправилась с мужем, надеясь унаследовать четыре миллиона долларов (примерно 324 миллиона рублей).

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