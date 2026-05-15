04:59, 15 мая 2026

Отравившая мужа коктейлем американка оказалась живодеркой

В США сыновья женщины, отравившей мужа, попросили отправить ее в тюрьму навсегда
Антонина Черташ
Фото: Deo Tree / Shutterstock / Fotodom

В США сыновья Кори Ричинс, отравившей мужа коктейлем с фентанилом, рассказали, как она избавилась от их питомцев, и попросили отправить ее в тюрьму навсегда. Об этом сообщает NY Post.

В апреле 41-летнюю Ричинс признали виновной в расправе над Эриком Ричинсом. Для финального заседания трое ее сыновей, которым на момент смерти отца в 2020 году было пять, семь и девять лет, через социальных работников передали суду заявление. По словам детей, их мать была живодеркой. Мальчики рассказали, что женщина расправилась с их питомцами. По их словам, она не пускала кота в гараж, из-за чего его загрызли дикие животные. Также Ричинс не кормила кур и кроликов и не включала им обогреватель, от чего они погибли. Однажды она сильно ударила собаку по голове за то, что та справила нужду в доме. Кроме того, когда дети отказались смотреть с Ричинс телевизор, она угрожала убить домашнюю ящерицу. Они попросили заточить мать в тюрьму до конца ее дней.

Сыновья также заявили, что мать каждый день напивалась и запирала одного из них в спальне, так что заботиться о младшем приходилось старшему брату. Один из детей предположил, что в ночь смерти отца мать могла подсыпать что-то и ему: мальчик проснулся от сильной дрожи и какое-то время не мог говорить. В больнице американка не хотела, чтобы у него брали кровь на анализ. Пока заявления зачитывали в суде, Ричинс морщилась и строила недовольные гримасы.

Как установило следствие, Ричинс подмешала в коктейль мужу смертельную дозу фентанила, надеясь унаследовать четыре миллиона долларов (примерно 324 миллиона рублей), чтобы расплатиться с долгами и сбежать с любовником. После похорон Ричинс написала для сыновей книгу о том, как справиться со скорбью. Суд приговорил женщину к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.

Ранее сообщалось, что к преступлению Ричинс подтолкнули напряженные отношения с мужем и его мысли о разводе. Эрик Ричинс начал готовиться к разрыву после того, как узнал о долгах жены.

