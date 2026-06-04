Россияне стали покупать меньше пива

Роскачество: Продажи пива и пивных напитков в России упали за год на 12 процентов

Пивной рынок в 2025 году показал довольно заметную коррекцию, сообщил глава Роскачества Максим Протасов. В интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он отметил, что в стране стали меньше покупать пиво.

Общий объем розничных продаж пива и пивных напитков в России в 2025 году составил 702,6 миллиона декалитров, сообщил спикер. При этом, отметил собеседник издания, 607 миллионов декалитров пришлось непосредственно на пиво, а еще 95,5 миллиона — на категорию пивных напитков.

«Динамика здесь разнонаправленная относительно долгосрочного тренда. В сравнении с 2024 годом розничные продажи пива и пивных напитков в совокупности снизились на 12 процентов. При этом мы видим, что основной спад затронул именно классическое пиво — его продажи упали на 16,7 процента. Продажи пивных напитков также сократились, но несколько меньше — на 8,3 процента», — поделился эксперт.

Если рассматривать географию потребления, то по федеральным округам традиционно лидируют Центральный федеральный округ, на который приходится 27 процентов розничных продаж, Приволжский федеральный округ с долей в 21 процент и Сибирский федеральный округ, занимающий 13,4 процента, обозначил Протасов. Если же брать конкретные регионы-лидеры по объему потребления, то это Московская область с показателем 54,6 миллиона декалитров, Москва — 41,8 миллиона декалитров и Свердловская область — 31,4 миллиона декалитров, добавил глава Роскачества.

«Такое снижение продаж в 2025 году продиктовано несколькими факторами, и здесь важно понимать комплексность причин. Во-первых, это ужесточение правил продажи алкоголя, которое мы наблюдаем как на федеральном, так и на региональном уровнях. Как следствие, даже в городах-миллионниках число специализированных алкомаркетов уменьшилось на 7 процентов. Во-вторых, сработал и погодный фактор: лето 2025 года было прохладным, что, безусловно, негативно сказалось на спросе на такую сезонную продукцию, как пиво», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов предупреждал о том, что популярные в последнее время в России занятия по йоге, во время которых участники пьют пиво, могут быть опасными для здоровья.

