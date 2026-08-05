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23:22, 5 августа 2026 (обновлено: 23:24, 5 августа 2026)Бывший СССР

Мендель нашла виноватого в катастрофическом состоянии Украины

Мендель: Зеленский продолжает перекладывать ответственность на Запад
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Катастрофическое состояние Украины — прямое следствие политики Владимира Зеленского. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель в соцсети X.

«Зеленский продолжает перекладывать ответственность на Запад, обвиняя партнеров в нехватке ракет для ПВО. Его правительство не смогло подготовить страну к трудностям эскалации конфликта и надвигающейся катастрофе зимой», — отметила она.

Вместо этого Владимир Зеленский продолжает эскалировать конфликт, требуя денег и не предлагая никаких перспектив, добавила Мендель. По ее словам, личная ответственность главы киевского режима за ужасное положение Украины абсолютна очевидна.

Ранее Владимир Зеленский пожаловался, что США сократили поставки ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, чтобы сделать Киев более сговорчивым. Накануне стало известно, что во время встречи в Белом доме 28 июля президент США Дональд Трамп отказал Зеленскому в поставках ракет-перехватчиков для систем Patriot.

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