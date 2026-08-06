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00:03, 6 августа 2026 (обновлено: 00:04, 6 августа 2026)Мир

В МИД России обратились к Германии с важным посланием

Замглавы МИД Любинский: Германия не запугает Россию бряцанием оружия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Германия не сможет запугать Россию «бряцанием оружием». При этом безудержное стремление Берлина к эскалации может привести страну к катастрофе, рассказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.

«Бряцанием оружием Россию не запугать. А вот безудержное стремление руководства Германии к эскалации может привести страну к очередной катастрофе», — отметил он.

Немецкий портал T-Online ранее сообщал, что правительство Германии заложило в федеральный бюджет на 2026 год рекордные 11,5 миллиарда евро. Они пойдут на закупку артиллерии, беспилотников, бронетехники и иного вооружения для ВСУ.

Ранее политолог Александр Рар высказал мнение, что отношения России и Германии может улучшить приход к власти немецкой политической партии «Альтернатива для Германии». Однако он подчеркнул, что хотя АдГ и выступает за прекращение помощи Украине и за дипломатическое урегулирование конфликта, ее не следует считать пророссийской партией.

До этого в МИД заявили, что европейские государства готовятся к войне с Россией и не скрывают этого.

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