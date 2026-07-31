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21:10, 31 июля 2026Мир

В МИД заявили о подготовке Европы к войне с Россией

Замглавы МИД Грушко: Европа готовится к войне с Россией и не скрывает этого
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Европейские государства готовятся к войне с Россией и не скрывают этого, заявил замглавы МИД Александр Грушко, пишет РИА Новости.

Дипломат высказался о планирующихся совместных учениях Германии и Франции. «Европейцы готовятся к войне с Россией, они этого не скрывают. Они публично говорят», — отметил он.

Ранее постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что конфликт между Европой и Россией может начаться до 2030 года. Он указал, что европейские страны сейчас ведут целенаправленную подготовку к войне, при этом используя в качестве повода нарратив о якобы агрессии со стороны России.

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