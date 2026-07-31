Российская футбольная команда попала в ДТП

Автобус с командой «Факел» (Киров) попал в ДТП в Ивановской области

В Ивановской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием туристического автобуса, в котором находилась футбольная команда «Факел» из Кирова. Об этом сообщает ТАСС.

Автобус столкнулся с грузовиком МАЗ, пострадал водитель автобуса, футболисты не травмированы. Авария произошла вблизи деревни Комарово Заволжского района (Междуреченское сельское поселение). На месте было установлено, что двухэтажный туристический автобус Hyundai столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ.

По предварительной версии, водитель автобуса выехал на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение с фурой. После удара автобус съехал в кювет.

Водитель автобуса, 45-летний мужчина, получил повреждение локтя. Медицинскую помощь ему оказали на месте, от госпитализации он отказался. Пассажиры автобуса — футболисты команды «Факел» — не пострадали. Водитель грузовика также не получил травм.

Разлива топлива на месте происшествия не зафиксировали. К ликвидации последствий аварии были привлечены шесть сотрудников МЧС и две единицы техники.

Прокуратура Заволжского района взяла под контроль установление обстоятельств ДТП и проводит проверку.