Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
21:42, 31 июля 2026 (обновлено: 21:47, 31 июля 2026)Спорт

Российская футбольная команда попала в ДТП

Автобус с командой «Факел» (Киров) попал в ДТП в Ивановской области
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Ивановской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием туристического автобуса, в котором находилась футбольная команда «Факел» из Кирова. Об этом сообщает ТАСС.

Автобус столкнулся с грузовиком МАЗ, пострадал водитель автобуса, футболисты не травмированы. Авария произошла вблизи деревни Комарово Заволжского района (Междуреченское сельское поселение). На месте было установлено, что двухэтажный туристический автобус Hyundai столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ.

По предварительной версии, водитель автобуса выехал на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение с фурой. После удара автобус съехал в кювет.

Водитель автобуса, 45-летний мужчина, получил повреждение локтя. Медицинскую помощь ему оказали на месте, от госпитализации он отказался. Пассажиры автобуса — футболисты команды «Факел» — не пострадали. Водитель грузовика также не получил травм.

Разлива топлива на месте происшествия не зафиксировали. К ликвидации последствий аварии были привлечены шесть сотрудников МЧС и две единицы техники.

Прокуратура Заволжского района взяла под контроль установление обстоятельств ДТП и проводит проверку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Ким сделала заявление на фоне атак на склады Wildberries
    В Минобороны рассказали об обязанности командиров быть в окопах
    ВСУ атаковали Белгородскую область ракетой
    Адвокат допустил замену условного срока Лерчек на реальный
    Трамп оценил шанс заключения сделки между США и Ираном
    На военной базе в Калифорнии сгорел американский истребитель
    Great Wall подтвердил появление в России крутого кроссовера Wey
    Раскрыты подробности массированного налета ВСУ на Россию
    На Украине назвали две причины блокировки вступления в ЕС Венгрией
    Российская футбольная команда попала в ДТП
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok