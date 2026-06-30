В России допустили начало конфликта с Европой до 2030 года

Полянский: Европа может спровоцировать конфликт с Россией до 2030 года

Конфликт между Европой и Россией может начаться до 2030 года, считает постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. О сроках начала возможного столкновения он высказался в разговоре с РИА Новости.

Полянский указал, что европейские страны сейчас ведут целенаправленную подготовку к войне, при этом используя в качестве повода нарратив о якобы агрессии со стороны России.

«Проблема еще и в том, что снижается порог для возможных провокаций, которые могут вовлечь Европу в войну гораздо раньше, вне зависимости от того, хочет этого кто-то или нет», — отметил он.

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов заявил, что НАТО готовится к вооруженному столкновению с Россией к 2030 году. Он говорил, что на это указывает увеличение военных расходов альянса, а также планы подготовки к развертыванию ракет средней дальности.