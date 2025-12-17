Реклама

14:27, 17 декабря 2025Россия

Минобороны России назвало возможную дату конфликта с НАТО

Глава МО Белоусов: НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией к 2030 году
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

НАТО готовится к вооруженному столкновению с Россией к 2030 году. Возможную дату конфликта назвал на расширенном заседании коллегии российского Минобороны глава ведомства Андрей Белоусов, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

Белоусов отметил, что Москва не угрожает НАТО — это Североатлантический альянс угрожает Москве.

«Планами альянса предусмотрено достижение готовности к таким действиям на рубеже 2030-х годов. Об этом неоднократно открыто заявляли официальные представители блока НАТО», — заявил Белоусов.

Глава Минобороны отметил, что на работу альянса по подготовке конфликта с Россией указывает увеличение военных расходов НАТО, а также планы подготовка к развертыванию ракет средней дальности.

Ранее на том же заседании президент России Владимир Путин объявил о готовности изменить темп спецоперации.

