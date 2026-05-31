Россиянка описала отпуск в Крыму словами «бензин кончился, теперь не уехать»

Москвичка рассказала о путешествии по Крыму на машине

Россиянка Екатерина отправилась в путешествие в Крым на арендованной машине и описала отпуск на полуострове словами «бензин кончился, теперь не уехать». Об этом она рассказала порталу BFM.

Она уточнила, что приехала в Крым из Москвы 29 мая. По ее словам, на всем пути от Судака до Ялты на заправках не было бензина. В Судаке москвичка выяснила, что его отпускают по 20 литров в руки. Позже ситуация ухудшилась.

«Появилась информация, что бензин дают только по талонам, и выкатили телефоны горячей линии. Но ни один не отвечает. Совершенно непонятно, как выбраться из Крыма и где заправиться», — пояснила она. Она также рассказала, что у нее нет варианта вернуться домой на поезде, так как она взяла машину в аренду и должна ее вернуть.

Крымский журналист отметил, что ситуация с бензином разнится от района к району полуострова. Так, наблюдаются сложности в Симферопольском районе, в Феодосийский район его подвозят. Также на положение дел сильно влияет начало туристического сезона и количество отдыхающих, которые путешествуют на машинах.

Ранее турист описал свой отпуск в Крыму словами «постоянное напряжение и нервотрепка». По словам путешественника, проблемы начались с момента, когда они попытались попасть на пляж.