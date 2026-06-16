В России отреагировали на резкий рост спроса россиян на наличные

Глава «Гознака» Трачук не увидел фундаментального возврата россиян к наличным

На российском рынке в настоящее время не наблюдается фундаментальная тенденция возврата россиян к наличным, нынешний рост спроса — краткосрочное явление. Об этом заявил глава АО «Гознак» Аркадий Трачук, его слова приводит РИА Новости.

Резкий рост спроса граждан на наличные, скорее, свидетельствует о «естественных колебаниях». Вряд ли это окажется долгосрочным трендом, полагает Трачук. «Я бы не сказал, что вижу фундаментальный возврат к наличным», — констатировал он.

Подобную тенденцию глава «Гознака» объяснил в том числе постепенным снижением рыночных условий по вкладам. С учетом сокращения процентных ставок по такого рода финансовым продуктам, пояснил он, граждане стали активнее выводить средства и хранить их дома.

Еще одной причиной роста спроса на наличные Трачук назвал усиление налоговой нагрузки на бизнес. С учетом повышения ставки НДС с 20 до 22 процентов и кратного снижения порога его уплаты предприниматели стали чаще просить клиентов использовать наличные при совершении покупок, резюмировал эксперт.

Ранее на повышение доли «живых» денег в российской экономике указал руководитель «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков. Так, по итогам апреля объем наличности достиг 20 триллионов, увеличившись за год на 14 процентов. Для сравнения, в конце прошлого года показатель составлял порядка 3,3 триллиона.