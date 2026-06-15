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14:15, 15 июня 2026Экономика

Россияне бросились за наличными рублями

«Известия»: Доля расчетов наличными в апреле-мае превысила 30 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Если последние десять лет в России росла доля безналичных расчетов, то в настоящее время этот тренд пошел в обратную сторону. Об этом заявил генеральный директор «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков. Его процитировали «Известия».

По его словам, в начале прошлого года на карты и другие электронные способы оплаты приходилось 75 процентов покупок. Однако в апреле-мае этого года доля расчетов наличными увеличилась до 30,2 процента против 25 процента годом ранее.

Кроме того, он указал на повышение доли «живых» денег в экономике. Так, по информации Банка России, в апреле объем наличности достиг 20 триллионов, увеличившись за год на 14 процентов. К концу прошлого года жители России держали на руках около 3,3 триллиона рублей.

В мае объем наличных денег в обращении вырос на 381,2 миллиарда рублей. Это значение оказалось максимальным для мая за период с 1995 года.

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