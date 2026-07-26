Путин высказался о попытках изоляции России в сфере обороны

Путин заявил, что попытки изолировать Россию в сфере обороны и безопасности терпят фиаско

Участие Военно-морского флота (ВМФ) России в международных учениях демонстрирует, что попытки изолировать страну в сфере обороны и безопасности безуспешны. Так в День ВМФ на встрече с военными моряками высказался президент Владимир Путин, слова которого передает РИА Новости.

«Есть большое количество стран, дружественно относящихся к России, понимающих те задачи, которые мы решаем с точки зрения обеспечения своей безопасности и укрепления многополярного мира», — заявил Путин.

Глава государства указал, что попытки изолировать Россию в области оборонной политики «терпят фиаско».

Ранее Путин заявил, что иностранные подлодки пытались заходить на Северный морской путь. При этом президент подчеркнул, что маршруты этого региона остаются под полным контролем России.