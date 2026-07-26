Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:22, 26 июля 2026 (обновлено: 18:33, 26 июля 2026)Россия

Путин высказался о попытках изоляции России в сфере обороны

Путин заявил, что попытки изолировать Россию в сфере обороны и безопасности терпят фиаско
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Pool via Reuters

Участие Военно-морского флота (ВМФ) России в международных учениях демонстрирует, что попытки изолировать страну в сфере обороны и безопасности безуспешны. Так в День ВМФ на встрече с военными моряками высказался президент Владимир Путин, слова которого передает РИА Новости.

«Есть большое количество стран, дружественно относящихся к России, понимающих те задачи, которые мы решаем с точки зрения обеспечения своей безопасности и укрепления многополярного мира», — заявил Путин.

Глава государства указал, что попытки изолировать Россию в области оборонной политики «терпят фиаско».

Ранее Путин заявил, что иностранные подлодки пытались заходить на Северный морской путь. При этом президент подчеркнул, что маршруты этого региона остаются под полным контролем России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Путин назвал виновного в развязывании войны с Украиной
    Стремительно идущее ко дну судно вблизи Одессы сняли на видео
    В России раскрыли схему обмана через бесплатную процедуру
    Передавший данные российским спецслужбам офицер ВСУ получил повышение
    Путин высказался о попытках изоляции России в сфере обороны
    Стало известно о строительстве ВСУ оборонительных сооружений под Черниговом
    Путин подписал закон о соцадаптации вернувшихся с СВО осужденных
    Путин заявил о попытках иностранных подлодок заходить на Северный морской путь
    ВС России ударили по порту Черноморск и осуществлявшему доставку грузов ВСУ балкеру
    В российском городе проведут рейды по ТЦ в поисках подростков-субкультурщиков
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok