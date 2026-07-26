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19:34, 26 июля 2026 (обновлено: 19:43, 26 июля 2026)Россия

Еще два балкера поражены российскими военными на Украине

Миноброны России сообщило о поражении двух балкеров в Днепро-Бугском лимане
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Stringer / Reuters

Еще два балкера были поражены российскими военными на территории Украины. Об это сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, это произошло в Днепро-Бугском лимане. Уточняется, что суда везли грузы для нужд Вооруженных сил Украины и были поражены при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в этот же день сообщалось, что армия России ударила по контейнерному терминалу с грузами военного назначения в порту Черноморск, а также по осуществлявшему доставку грузов для украинской армии судну типа балкер у Одессы.

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