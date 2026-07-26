Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:34, 26 июля 2026 (обновлено: 18:49, 26 июля 2026)Россия

Путин назвал виновного в развязывании войны с Украиной

Путин заявил, что Россия ответила на развязанную киевским режимом войну
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киевский режим развязал войну на Украине, Москва только ответила на конфликт. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными моряками, его слова приводит РИА Новости.

«Мы только начали отвечать на те боевые действия, на ту войну, которую развязал киевский режим при поддержке Запада», — указал президент.

Путин также подчеркнул, что именно Украина развязала войну в отношении юго-восточной части страны, которая всегда ориентировалась на Россию.

Ранее президент назвал важную деталь в проведении спецоперации на Украине. По его словам, Военно-морской флот России играет важную роль в боевых действиях и решении ключевых задач по обеспечению безопасности. «Корабельные комплексы наносят разящие удары по противнику высокоточным оружием. Морпехи идут вперед, сражаются доблестно, умело и бесстрашно», — подчеркивал Путин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Путин назвал виновного в развязывании войны с Украиной
    Двум российским ведомствам дали новые полномочия
    Путин назвал пишущих историю страны россиян
    Путин оценил осведомленность о ходе СВО
    Путин рассказал о применении долетающих за пять минут до запада Украины ракет
    Путин сравнил украинское руководство с пауками в банке
    Сын Одри Хепберн раскрыл секреты красоты актрисы
    Путин предсказал будущее западной части Украины
    Путин высказался о завершении СВО
    Путин заявил об уникальности ледокола проекта «Лидер»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok