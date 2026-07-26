Путин назвал виновного в развязывании войны с Украиной

Путин заявил, что Россия ответила на развязанную киевским режимом войну

Киевский режим развязал войну на Украине, Москва только ответила на конфликт. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными моряками, его слова приводит РИА Новости.

«Мы только начали отвечать на те боевые действия, на ту войну, которую развязал киевский режим при поддержке Запада», — указал президент.

Путин также подчеркнул, что именно Украина развязала войну в отношении юго-восточной части страны, которая всегда ориентировалась на Россию.

Ранее президент назвал важную деталь в проведении спецоперации на Украине. По его словам, Военно-морской флот России играет важную роль в боевых действиях и решении ключевых задач по обеспечению безопасности. «Корабельные комплексы наносят разящие удары по противнику высокоточным оружием. Морпехи идут вперед, сражаются доблестно, умело и бесстрашно», — подчеркивал Путин.