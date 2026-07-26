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19:05, 26 июля 2026Россия

Путин оценил осведомленность о ходе СВО

Президент Путин заявил, что ему сливается вся информация о ходе СВО, которая есть
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Казаков / Pool / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что ему сливается вся информация, которая только есть по специальной военной операции (СВО). Осведомленность о происходящем глава государства оценил на встрече с военнослужащими Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

«Я нахожусь в таком положении, в таком месте, куда сливается вообще вся информация, которая только есть [по теме спецоперации]», — заявил президент.

Путин уточнил, что информация ему поступает от официальных лиц, командиров и напрямую от бойцов при личных встречах. Поставщиками данных также выступают представители спецслужб , которые контролируют ситуацию на всех участках боевого соприкосновения и в целом по стране.

«Информация из средств массовой информации, паблики, там, блогеры есть, разные люди есть, которых я иногда даже с удовольствием, времени нет, ну, попадаются, смотрю», — добавил глава государства.

Ранее Путин заявил, что СВО рано или поздно закончится победой России.

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