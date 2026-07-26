Двое россиян заподозрили слежку через телефон и пропали без вести в Таиланде

Shot: Переехавшие в Таиланд из России брат и сестра заподозрили слежку и пропали без вести

Двое россиян — брат и сестра — заподозрили слежку за собой через телефон и пропали без вести в Таиланде. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По информации медиа, 22-летняя Диана и ее 27-летний брат Роман, эмигрировавшие из России в Таиланд около пяти лет назад, уехали из дома на мотобайке. Их отъезд зафиксировали камеры видеонаблюдения. Спустя 26 минут со смартфона девушки пришло единственное сообщение — «Urgent!» («Срочно!») В это же время с ее телефона была определена последняя геолокация в 200 метрах от дома. После этого брат и сестра перестали выходить на связь.

В публикации отмечается, что незадолго до исчезновения Диана пожаловалась матери, что ее iPhone обнаружил неизвестное Bluetooth-устройство, которое могло использоваться для отслеживания ее местоположения. Женщина уже обратилась в полицию Паттайи, где проживали молодые люди.

Ранее в Паттайе машина наехала на туриста с коляской. Перед инцидентом 57-летняя водительница попала в другое ДТП с мотоциклом.

