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19:25, 26 июля 2026 (обновлено: 19:30, 26 июля 2026)Путешествия

Двое россиян заподозрили слежку через телефон и пропали без вести в Таиланде

Shot: Переехавшие в Таиланд из России брат и сестра заподозрили слежку и пропали без вести
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Nalidsa / Shutterstock / Fotodom

Двое россиян — брат и сестра — заподозрили слежку за собой через телефон и пропали без вести в Таиланде. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По информации медиа, 22-летняя Диана и ее 27-летний брат Роман, эмигрировавшие из России в Таиланд около пяти лет назад, уехали из дома на мотобайке. Их отъезд зафиксировали камеры видеонаблюдения. Спустя 26 минут со смартфона девушки пришло единственное сообщение — «Urgent!» («Срочно!») В это же время с ее телефона была определена последняя геолокация в 200 метрах от дома. После этого брат и сестра перестали выходить на связь.

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В публикации отмечается, что незадолго до исчезновения Диана пожаловалась матери, что ее iPhone обнаружил неизвестное Bluetooth-устройство, которое могло использоваться для отслеживания ее местоположения. Женщина уже обратилась в полицию Паттайи, где проживали молодые люди.

Ранее в Паттайе машина наехала на туриста с коляской. Перед инцидентом 57-летняя водительница попала в другое ДТП с мотоциклом.

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