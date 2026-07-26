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20:38, 26 июля 2026 (обновлено: 20:44, 26 июля 2026)Россия

Кремль ответил на заявление Токаева о конфликте на Украине

Песков: Заявление Токаева о конфликте на Украине не стало неожиданностью для Кремля
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Pool via Reuters

Заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о конфликте на Украине не стало неожиданностью для Кремля. Так на слова политика ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с «Российской газетой».

25 июля Токаев предложил заморозить конфликт на Украине и вернуться к стамбульским договоренностям. Президент отметил, что получает множество сигналов из Европы и США относительно украинского конфликта.

«Значит, мы недостаточно эффективно рассказывали о первопричинах. Мы продолжим это делать с удвоенной энергией. Наши партнеры должны знать нашу позицию», — заявил Песков.

Ранее на Украине отреагировали на предложение Токаева. Так, исполняющий обязанности главы МИД страны Андрей Сибига поддержал заявление президента Казахстана о заморозке конфликта и возвращению к стамбульским договоренностям. Он назвал обращение Токаева «реалистичным, своевременным и мудрым».

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