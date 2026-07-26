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22:13, 26 июля 2026 (обновлено: 22:20, 26 июля 2026)Россия

Медведев пошутил над новым премьером Британии

Медведев назвал Бернема «премьером мелкобритании»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пошутил над новым британским премьер-министром Эндрю Бернемом. Пост опубликован в его Telegram-канале.

Медведев прокомментировал заявление Бернема о безоговорочной поддержке Украины, в шутку назвав его «премьером мелкобритании».

Он также отметил, что в словах главы британского правительства нет ничего нового. «Важно другое: наша задача — продолжать делать все, чтобы жизнь на не утонувшем пока островке была максимально невыносимой», — написал зампред.

По его словам, этого можно добиться с помощью энергетических кризисов, социальных катаклизмов и забастовок мусорщиков, но «лучше всего подходит комплекс "Посейдон"».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поиронизировал над частой сменой премьеров Великобритании. Он заявил, что нельзя спрогнозировать, сколько британских премьеров сменится к середине XXI века.

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