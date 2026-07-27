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23:54, 26 июля 2026 (обновлено: 00:11, 27 июля 2026)Россия

ВСУ вновь ударили по рейсовому автобусу в российском регионе

Пушилин: Два человека погибли при атаке дронов ВСУ на рейсовый автобус в Горловке
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Два человека скончались в результате очередной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирное население в Донецкой Народной Республике (ДНР). Подробности случившегося сообщил глава региона Денис Пушилин на платформе «Макс».

Кроме того, в ходе атак еще пострадали 14 человек. Они были совершены с применением ударных БПЛА, отметил он.

«В Никитовском районе Горловки при атаке на рейсовый автобус погиб водитель автобуса 1964 года рождения и пассажир 1966 года рождения», — говорится в сообщении. Пушилин выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

Остальные жители, получившие травмы, находятся под контролем врачей.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что четыре человека стали жертвами атаки беспилотников ВСУ в городе. Трагедия произошла в Никитовском районе.

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