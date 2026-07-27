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Из жизни
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00:31, 27 июля 2026Из жизни

Мужчина с 69 судимостями занялся сексом посреди улицы

В Великобритании бездомный мужчина попал в тюрьму за интимную связь на улице
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: SamuelBartlett / Shutterstock / Fotodom

В городе Лидс, Великобритания, 37-летний бездомный Бобби Тейлор вступил в интимную связь на улице посреди дня. Об этом пишет Leeds Live.

22 июня Тейлор занялся сексом с женщиной без определенного местожительства на глазах у прохожих. По словам очевидцев, это продолжалось более 10 минут. Известно, что на тот момент мужчина был пьян.

Тейлора арестовали. Выяснилось, что у него уже было 69 судимостей, в том числе связанных с сексуальными преступлениями. В этот раз он попал в тюрьму на четыре месяца.

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Адвокат Тейлора пытался оправдать его тем, что он вырос в неблагополучной семье и всю жизнь боролся с наркотической зависимостью.

Ранее сообщалось, что в Великобритании судят любовников, которые занялись сексом на кладбище на острове Уайт. Один прохожий пытался остановить пару, но его просто обругали.

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