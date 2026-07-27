Мужчина с 69 судимостями занялся сексом посреди улицы

В Великобритании бездомный мужчина попал в тюрьму за интимную связь на улице

В городе Лидс, Великобритания, 37-летний бездомный Бобби Тейлор вступил в интимную связь на улице посреди дня. Об этом пишет Leeds Live.

22 июня Тейлор занялся сексом с женщиной без определенного местожительства на глазах у прохожих. По словам очевидцев, это продолжалось более 10 минут. Известно, что на тот момент мужчина был пьян.

Тейлора арестовали. Выяснилось, что у него уже было 69 судимостей, в том числе связанных с сексуальными преступлениями. В этот раз он попал в тюрьму на четыре месяца.

Адвокат Тейлора пытался оправдать его тем, что он вырос в неблагополучной семье и всю жизнь боролся с наркотической зависимостью.

Ранее сообщалось, что в Великобритании судят любовников, которые занялись сексом на кладбище на острове Уайт. Один прохожий пытался остановить пару, но его просто обругали.

