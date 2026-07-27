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01:18, 27 июля 2026 (обновлено: 01:19, 27 июля 2026)Бывший СССР

Эстонцев встревожили украинские дроны

Абилов: Жители Эстонии встревожены появлением украинских беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash

Нахождение в воздушном пространстве Эстонии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украины вызывает сильную тревогу среди жителей. Об этом РИА Новости сообщил временный поверенный в делах РФ в Таллине Камран Абилов.

«Нахождение в воздушном пространстве страны украинских БПЛА вызывает в обществе сильную тревогу, а также негативно сказывается на инвестиционном климате», — указал он.

До этого стало известно, что Эстония начнет закупать оружие у Украины в рамках соглашения о военном сотрудничестве. В частности, Минобороны Эстонии планирует приобрести беспилотники и средства дальнего поражения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии и Кристен Михал подписали сделку по беспилотникам. Отмечается, что церемония прошла на полях саммита НАТО в Турции.

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