Эстонцев встревожили украинские дроны

Абилов: Жители Эстонии встревожены появлением украинских беспилотников

Нахождение в воздушном пространстве Эстонии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украины вызывает сильную тревогу среди жителей. Об этом РИА Новости сообщил временный поверенный в делах РФ в Таллине Камран Абилов.

«Нахождение в воздушном пространстве страны украинских БПЛА вызывает в обществе сильную тревогу, а также негативно сказывается на инвестиционном климате», — указал он.

До этого стало известно, что Эстония начнет закупать оружие у Украины в рамках соглашения о военном сотрудничестве. В частности, Минобороны Эстонии планирует приобрести беспилотники и средства дальнего поражения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии и Кристен Михал подписали сделку по беспилотникам. Отмечается, что церемония прошла на полях саммита НАТО в Турции.