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02:19, 27 июля 2026 (обновлено: 02:21, 27 июля 2026)Мир

В США назвали три сценария Трампа по войне с Ираном

NYT: Трамп рассматривает три сценария развития ситуации на Ближнем Востоке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Steven Hirsch / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп рассматривает три сценария дальнейших действий на Ближнем Востоке. Об этом стало известно газете The New York Times (NYT).

По данным издания, среди вариантов: военная эскалация, экономическое давление на Иран или объявление своей победы и уход США из региона. Автор материала отметил, что данные сценарии развития событий обсуждался в последние недели в том числе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и главой Пентагона Питом Хегсетом. В то же время подчеркивается, что каждый из этих вариантов «кажется неприемлемым по разным причинам».

Ранее колумнист газеты The Washington Post (WP) Дэвид Игнатиус заявил, что один из вариантов предусматривает свержение правительства Ирана. Другим возможным развитием событий является приход к власти в Иране нового верховного лидера. При этом источники портала Axios отметили, что американские чиновники опасаются, что США окажутся втянуты в замороженный конфликт с Ираном — без полноценной войны, но и без мирного соглашения.

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