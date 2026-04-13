08:26, 13 апреля 2026

В США раскрыли три возможных сценария с Ираном

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

В Белом доме видят три вероятных сценария развития событий в Иране по мере того, как США будут усиливать экономический контроль над регионом. Об этом заявил колумнист газеты The Washington Post (WP) Дэвид Игнатиус со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

Уточняется, что один из вариантов предусматривает свержение правительства Ирана. В администрации президента США Дональда Трампа отметили, что этот сценарий является более вероятным при прекращении ударов по Ирану, чем при их возобновлении. Другим возможным развитием событий является приход к власти в Иране нового верховного лидера. В качестве претендента собеседник WP назвал cпикера парламента Мохаммеда Багера Галибафа.

Кроме того, в Белом доме рассматривают вариант, при котором сторонники жесткой линии в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) попытаются прорвать блокаду Ормузского пролива или начать наносить другие удары, чтобы заставить США пойти на дополнительные уступки. При этом Игнатиус выразил мнение, что у Трампа нет желания продолжать вооруженный конфликт.

Переговоры прошли в пакистанском Исламабаде и длились более 20 часов. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что существующий спор между Вашингтоном и Тегераном еще слишком велик, чтобы преодолеть возникшие разногласия. Он признал, что пока сторонам не удалось достичь соглашения.

