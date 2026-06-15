Патрушев назвал способ избежать перехвата российских танкеров

Патрушев: Британские корабли и самолеты «не шелохнулись» при виде российского конвоя

Великобритания не пыталась перехватывать российские танкеры, которые следовали через пролив Ла-Манш в сопровождении кораблей Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

«Хороший пример — проводка торговых судов нашим ВМФ в Ла-Манше, буквально у берегов Англии. Ни один британский корабль, ни один самолет даже не шелохнулись, чтобы перехватить наш конвой», — сказал Патрушев.

Помощник президента также отметил, что натовские корабли, самолеты и беспилотники стремятся на постоянной основе находиться у морских границ России. «Наоборот, нужно самим оказываться под носом у вероятного противника», — подчеркнул он.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что ЕС разрешил военным кораблям, которые находятся в Средиземном море, задерживать иностранные танкеры, предположительно, перевозящие российскую нефть.