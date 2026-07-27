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22:32, 27 июля 2026 (обновлено: 22:49, 27 июля 2026)Бывший СССР

Самолет Зеленского по пути в США совершил посадку на бывшей базе британских ВВС

ТАСС: Самолет Зеленского по пути в США совершил посадку на бывшей базе британских ВВС
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Tetiana Dzhafarova / Reuters

Самолет президента Украины Владимира Зеленского отправился в Соединенные Штаты и по пути совершил промежуточную посадку на территории Великобритании. Речь идет об аэропорте Борнмут, который раньше был базой королевских ВВС, заявил источник ТАСС в авиадиспетчерских кругах Евросоюза.

«Украинский самолет, вылетев из Молдовы в США, сделал промежуточную посадку в Борнмуте, после чего продолжил полет в Вашингтон», — уточнил собеседник агентства. По его словам, бывшая авиабаза королевских ВВС расположена в 172 километрах от британской столицы.

Ранее стало известно, что Зеленский впервые встретился с новым премьер-министром Великобритании Эндрю Бернемом и обсудил с ним вопросы обороны Украины. В России рассказали о главной цели этого визита.

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